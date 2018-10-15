Bolu'da işçilerden oturma eylemi

Bolu'da, karayollarında taşeron bir firmada çalışan işçiler, maaşlarını 4 aydır alamadıkları iddiasıyla oturma eylemi yaptı.
Alınan bilgiye göre, bir grup işçi Abant karayolu üzerindeki şantiye girişinde bir araya geldi.
Taşeron firma çalışanı Sabahattin Güleç, grup adına yaptığı açıklamada, çalıştıkları şantiyede işlerin durduğu gerekçesiyle 40 kişinin maaşlarını 4 aydır alamadığını, bazılarının işten çıkarıldığını iddia ederek, konuyla ilgili muhatap da bulamadıklarını savundu.
Diğer işçiler de mağduriyetlerinin çözülmesini istedi.
Açıklamaların ardından bir süre oturma eylemi yapan işçiler, daha sonra dağıldı.
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