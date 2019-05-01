HABER

Bolu'da işten çıkarılan işçiler belediye binasına siyah çelenk bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:17 | Son Güncelleme

BOLU Belediyesi'nden çıkarılan 97 işçinin işe geri alınmaları için yaptıkları eyleme Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri de destek verdi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediyesi'nden çıkarılan 97 işçinin işe geri alınmaları için yaptıkları eyleme Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri de destek verdi. Eylemde, belediye binası önüne 'Söz namustur' yazılı siyah çelenk bırakıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan adaylığı döneminde, 19 Aralık'ta noterde imza atarak, o güne kadar belediyede çalışan hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı yönünde söz verdi. 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, geçen 22 Nisan'da son verildi. İşten çıkarılan işçiler 1 hafta önce Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

Eyleme 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Sakarya, Eskişehir ve Kocaeli'den gelen işçiler de destek verdi. Hak-İş Sendikası'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği eylem kapsamında Bolu Belediyesi binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylemde grup adına basın açıklamasını okuyan Hizmet-İş Sendikası Denetleme Kurulu Başkanı İdris Ersoy, "Bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için bugün Bolu'da ve tüm yurtta alanlardayız. Sendikasızlaştırmaya, güvencesizleştirmeye, kuralsızlaştırmaya, işten atılmalara, yeni özelleştirmelere, kayıt dışı ve düşük ücretle çalışmaya, insana yakışmayan her türlü işe ve her türlü davranışa 'hayır' diyoruz. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı noter huzurunda verdiği 'Hiçbir işçiyi, emekçiyi işten çıkarmayacağım' şeklinde taahhüdünü yerine getirmeye davet ediyoruz. Kendisini iş yeri barışını yeniden tesis etmeye çağırıyoruz. Sayın Özcan, gittiğin yol yol değildir. Hiçbir emekçinin hakkını zalimlere yedirmemek için sonuna kadar mücadele etmek için çalışacağız. Mobbinge, kıyıma, zulme, adaletsizliğe 'hayır' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından Bolu Belediyesi binası önüne üzerinde 'Söz namustur' yazılı siyah çelenk bıraktı. İşçiler, daha sonra oturma eylemlerine devam etti.

Hapis cezası aldığını öğrenen sanık, duruşmada yüzüne asit döktüHapis cezası aldığını öğrenen sanık, duruşmada yüzüne asit döktü
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “Sendikalar partilerin arkasına sığınmasın”Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “Sendikalar partilerin arkasına sığınmasın”
 IDEF-19'da ulusal ve uluslararası anlaşmalara imza atıldı IDEF-19'da ulusal ve uluslararası anlaşmalara imza atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da son dakika terör operasyonu!

Diyarbakır'da sıcak temas! 2 terörist öldürüldü

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

Mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

Güzeller iki mevsimi bir arada yaşadı

Güzeller iki mevsimi bir arada yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.