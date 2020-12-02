HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği

Bolu’da jandarmayla köylüler arasında yıkım gerginliği

02.12.2020 15:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da yaylalardaki kaçak yapı ve meraların çevresine çekilmiş çitlerin yıkımı için güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ile ekipleri yaylaya sokmamak için yol kapatan köylüler arasında arbede yaşandı.

Bolu’da yaylalardaki kaçak yapı ve meraların çevresine çekilmiş çitlerin yıkımı için güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ile ekipleri yaylaya sokmamak için yol kapatan köylüler arasında arbede yaşandı. Köylülerin 1 saat sonunda ikna edilmesiyle yıkımlara başlanabildi.
Bolu’da, merkeze bağlı köylerin yaylalarında bulunan hazineye ait meraların etraflarının tel örgülerle kapatıldığı ve kaçak yapılaşmanın arttığı şikayetleri üzerine Bolu Valiliği inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 7 köyün ortak olarak kullandığı At Yaylası mevkiindeki Karamanlar, Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler ve Ağaççılar yaylalarında yıkım işlemlerine başlanıldı. At Yaylası’ndaki en kalabalık yerleşime sahip olan Paşaköy yaylasında yıkım yapmak için sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı yaklaşık 30 kişilik ekiple birlikte, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri yıkım işleminin yapılacağı yere gitti.

1 saat sonunda ikna edildiler
Ekiplerin yıkıma geleceğini duyan köylüler yaylanın girişinde yolu kapattı. Ellerinde Türk bayraklarıyla ekiplerin ve iş makinelerinin geçmesine izin vermeyen köylüler ile jandarma ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Köylülerin sakinleştirilmesi üzerine ekipler yeniden köylüleri ikna etmek için yoğun çaba gösterdi. 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan köylüler, önce yıkılacak yerlerin tespitinin yapılması, sonrasında kepçenin yaylaya girmesi konusunda ikna edildi.

Tespitin ardından yıkım işlemleri başladı
Köylülerle birlikte yaylada yapılan tespitlerin ardından yıkım işlemleri başlatıldı. Bazı köylüler ise, ekiplerin yönlendirmesiyle meraların çevresine çektikleri telleri kendi imkanlarıyla söktü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
RTÜK'ten Habertürk'e cezaRTÜK'ten Habertürk'e ceza
Öldü diye morga konuldu, saatler sonra canlandı Öldü diye morga konuldu, saatler sonra canlandı
1/

En Çok Okunan Haberler

Trans olduğunu açıkladı! İşte yeni ismi

Trans olduğunu açıkladı! İşte yeni ismi

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Şaşırtan manzara! Bin 52 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı

Şaşırtan manzara! Bin 52 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

17 yaşına basan Derin Talu'dan mini etekli paylaşım

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Trafikte dehşeti yaşadı! 'Polis' olduğunu söyledi, önünü kesip saldırdı

Polis memuru trafikte dehşeti yaşattı: Önünü kesip saldırdı

Kahreden olay! Doğum gününde koronavirüsten hayatını kaybetti

Kahreden olay! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ekrem İmamoğlu, 'suikast' iddiası sonrası ilk kez konuştu

Ekrem İmamoğlu, 'suikast' iddiası sonrası ilk kez konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Koronavirüs hastalarına hayati uyarı: Bunu sakın yapmayın

Koronavirüs hastalarına hayati uyarı: Bunu sakın yapmayın

Salihli'de korkunç olay! 3 yaşındaki Ayşe'nin hayatını kaybettiği kaza kamerada

3 yaşındaki Ayşe'nin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.