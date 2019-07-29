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Bolu'da kablo hırsızları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 19:35 | Son Güncelleme

Mengen ilçesinde telefon direklerinden kablo çalan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde telefon direklerinden kablo çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirciler Köyü mevkisinde 10 telefon direği arasında bulunan kabloların çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlısı Serdar U. ve Mustafa B'yi gözaltına alan ekipler, 40 kilogram bakır tel ele geçirdi.

Mengen İlçe Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Jandarma kablo hırsızlığı Mengen

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