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Bolu’da kaçak çay ve sigara operasyonu: 16 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 11:38 | Son Güncelleme

Bolu’da, jandarma ekiplerinin 3 yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 35 kilogram kaçak çay ve 3 bin 891 adet kaçak sigarayla yakalanan 16 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan 3 yolcu otobüsünde kaçak çay ve sigara taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Bolu’da kaçak çay ve sigara operasyonu: 16 gözaltı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin 3 yolcu otobüsüne yaptıkları operasyonda 35 kilogram kaçak çay ve 3 bin 891 adet kaçak sigarayla yakalanan 16 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan 3 yolcu otobüsünde kaçak çay ve sigara taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Yolcu otobüslerinin Dörtdivan ilçesi sınırları içerisinde bulunan bir dinlenme tesisinde olduklarını belirleyen ekiplerin yaptığı operasyonda 35 kilogram kaçak çay ve 3 bin 891 adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili kaçak çay ve sigaralarla ilişkili oldukları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Bolu’da kaçak çay ve sigara operasyonu: 16 gözaltı

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