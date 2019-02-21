Bolu'da kaçak içki operasyonu

Bolu'da 125 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, tekel bayisi işleten H.K'nın (27) piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 125 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

