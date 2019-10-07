HABER

Bolu'da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

Operasyonda baba ile iki oğlu gözaltına alındı

Bolu'da kaçak içki operasyonu

Bolu'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda baba ile iki oğlu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Paşaköy Mahallesi'nde M.D'ye (66) ait 2 ev ile 1 büfeye drone destekli operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 392 şişe kaçak içki, 2 musluklu kova, içki yapımında kullanılan 654 aroma, 114 şişe mayalanmış halde bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 cam damacana, 6 şişe el yapımı viski, 1 şişe kapaklama aparatı, kullanıma hazır 139 şişe kapağı, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 58 fişek ele geçirildi.

Operasyonda M.D. ile iki oğlu Z.D. (45) ve G.D. (36) gözaltına alındı.

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
Bu müzeyi ziyaret etmeden Kapadokya’dan gitmiyorlarBu müzeyi ziyaret etmeden Kapadokya’dan gitmiyorlar
8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu kaçak içki operasyon Paşaköy

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

Emine Bulut davasında yeni gelişme! Katil ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beyan Dara etkisiz hale getirildi

Beyan Dara etkisiz hale getirildi!

Son dakika! MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

MİT ve TSK'dan kırmızı listedeki teröriste nokta atışı operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.