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Bolu’da, kaçak içki ve sigara operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 16:43 | Son Güncelleme

Bolu’da, jandarma ekiplerinin yolcu otobüsü ve otomobilde yaptıkları aramalarda toplam 67 adet kaçak içki ve 200 adet kaçak sigarayla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a yolcu otobüsü içerisinde kaçak içki ve sigara götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da, kaçak içki ve sigara operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin yolcu otobüsü ve otomobilde yaptıkları aramalarda toplam 67 adet kaçak içki ve 200 adet kaçak sigarayla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a yolcu otobüsü içerisinde kaçak içki ve sigara götürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu Gerede Gişeleri mevki’inde kurulan, yol kontrol noktasında şüpheli otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda gizli bölmelere yerleştirilmiş 200 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 14 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin Mudurnu ilçesi Pelitözü köyü mevki’inde bir otomobilde yaptıkları aramalarda ise, 53 şişe kaçak içkiyle yakalanan sürücü gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Bolu’da, kaçak içki ve sigara operasyonu: 2 gözaltı

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