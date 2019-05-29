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Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 15:25 | Son Güncelleme

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa ilçesi Gölbaşı köyü’de kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı.

Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa ilçesi Gölbaşı köyü’de kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı. Operasyonda O.A., A.G., H.A. ve A.U. kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şahısların yanlarında bulunan 2 adet metal dedektörü ve kazı malzemelerine el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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