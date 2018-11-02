Bolu'da kaçak kazı operasyonu: 9 gözaltı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan sit alanında kaçak kazı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çevreli köyü Ormaniçi mevkisinde bulunan sit alanlarında yapılan kontrol faaliyeti neticesinde, 9 kişi izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yaklaşık 1 metre derinliğinde 1,5 metre genişliğinde kazı çukuru tespit ederek, 3 kürek, 2 kazma, bir balyoz, bir küçük tip balta, muhtelif kazı malzemeleri, poşet içerisinde bir miktar kemik ve tuğla parçaları, bir bilgisayarlı arama cihazı, bir dizüstü bilgisayar ile bakır ve su arama cihazı ile 2 ruhsatlı tabanca ele geçirdi.
Suçüstü yakalanan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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