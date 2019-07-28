Bolu’da, kaçak sigara operasyonu

Bolu’da, KOM ekiplerinin 3 adrese yaptıkları operasyonda çok sayıda kaçak sigara, tütün, dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.A. isimli bir şahsa ait kent merkezinde bulunan 3 adet depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 17 adet elektronik sigara,151 adet elektronik sigara likiti, 96 elektronik sigara ağızlığı, 10 kilo 202 gram pipo tütünü, 184 kilogram 220 gram kıyılmış tütün, 150 bin boş makaron, 40 bin 280 dolu makaron, 21 paket sigara, 40 adet puro ve 229 adet TAPDK bandrolu ele geçirildi.

Olayla ilgili depoların sahibi Ş.A. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

