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Bolu’da, kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mengen ve Gerede ilçeleri ile Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yapılan kaçak silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Silah ve mühimmat kaçakçılığına” yönelik olarak Mengen ilçesi Banaz köyü ve Karabük’ün Eskipazar ilçesi Sofular köyünde operasyon yaptı.

Bolu’da, kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bolu’nun Mengen ve Gerede ilçeleri ile Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yapılan kaçak silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Silah ve mühimmat kaçakçılığına” yönelik olarak Mengen ilçesi Banaz köyü ve Karabük’ün Eskipazar ilçesi Sofular köyünde operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız havalı tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet yivli ruhsatsız av tüfeği, 67 adet av tüfeği fişeği, 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Ekiplerin Gerede İlçesi Aşağıörenbaşı köyü yaylası mevki’inde yaptıkları uyuşturucu operasyonunda ise, 1 şüphelinin evi ve bahçesinde yapılan aramada 20 kök kenevir bitkisi yakalandı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Bolu’da, kaçak silah ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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