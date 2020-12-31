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Bolu’da kaçak ürünlerle dolu kargo araçları jandarmaya yakalandı

31.12.2020 15:38 | Son Güncelleme:
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Bolu’da kaçak ürünlerle dolu kargo araçları jandarmaya yakalandı

Bolu’da jandarma ekiplerince durdurularak arama yapılan iki kargo aracında kaçak tütün, cinsel uyarıcı hap, kaçak sigara ve akıllı cep telefonu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan 2 kargo aracında kaçak sigara, tütün, cinsel uyarıcı hap ve elektronik sigara kitleri taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da jandarma ekiplerince durdurularak arama yapılan iki kargo aracında kaçak tütün, cinsel uyarıcı hap, kaçak sigara ve akıllı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan 2 kargo aracında kaçak sigara, tütün, cinsel uyarıcı hap ve elektronik sigara kitleri taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen kargo araçlarını TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Kargo araçlarında yapılan aramalarda, 5 kilo 177 gram kıyılmış tütün, 17 bin adet cinsel uyarıcı hap, 290 kilo kaçak aromalı pipo tütünü, 15 adet akıllı cep telefonu, 4 bin 880 paket kaçak sigara, bin 210 adet kaçak puro ve 320 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi. Olayla ilgili kargo araçlarının sürücüleri ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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