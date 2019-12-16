Bolu’da kadına, satırla saldırıya toplam 26 yıl hapis

Olay sonrası apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını ve Kent Yönetim Sistemini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri saldırıyı gerçekleştiren İsmail Peker (34) ve Emrah Kaya’nın Ankara’ya gittiğini tespit etti. Bulundukları adreslere yapılan operasyonla gözaltına alınan alınan Emrah Kaya ve İsmail Peker, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “öldürmeye azmettirmek” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklu yargılanan Emrah Kaya ve İsmail Peker’in karar duruşması görüldü.

Bolu’da arkadaşıyla plan yaptıktan sonra eski eşine satırla saldırı düzenleten kocaya 14 yıl, saldırıyı gerçekleştiren sanığa ise 12 yıl hapis cezası verildi. Olay, 2017 yılında Bolu Aktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşayan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur Kaya, 22 yıllık evliliğin ardından ayrılma aşamasında olduğu eşi Emrah Kaya’nın arkadaşı İsmail Peker tarafından evine girmek istediği sırada satırlı saldırıya uğradı. Saldırı esnasında sesleri duyan apartman sakinlerinin evlerinden çıkmasıyla İsmail Peker olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıya uğrayan Aynur Kaya’nın da hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan eski eşi Erhan Kaya, “Çok pişmanım. Psikolojik sorunlarım vardı. Eşimin benden boşanmasını kabullenemedim. Arkadaşım da bana, ‘Seni herkes tanır, bırak ben saldırayım’ deyince kabul ettim. Şimdi çok pişmanım. Ne olursunuz beni tahliye edin. Bir daha eski eşimi rahatsız etmeyeceğim” dedi.

Arkadaşının eşine satırla saldıran İsmail Peker ise, “Çok büyük bir hata yaptım. Olay günü alkollüydüm ve ne yaptığımı bilmiyordum. Amacım, arkadaşımın eşiyle konuşmaktı. Ben de çok pişmanım. Keşke böyle bir olaya karışmasaydım. Tahliyeme karar verirseniz, bir daha asla suç işlemeyeceğim” şeklinde konuştu.

Eski eşinin arkadaşı İsmail Peker tarafından 4 satır darbesiyle yaralanan Aynur Kaya, tehdit edilmeye devam ettiğini belirterek, “Bu adam ve arkadaşı beni öldürmek için plan yaptılar. Cezaevinden bile beni ve 2 çocuğumu tehdit etmeye devam ediyorlar. En ağır cezaya çarptırılmalarını istiyorum. Sürekli olarak cezaevinden bana öldürme tehditleri gönderiyorlar. Son günlerde kadına yönelik şiddet ve cinayet olayları artmaya başladı. Vereceğiniz cezanın örnek olmasını istiyorum. Mahkeme süreci içerisinde kocam denilecek bu adamdan da boşandım” ifadelerini kullandı.

