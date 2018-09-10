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Bolu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

Bolu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, asfalt yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Ş. (35) idaresindeki 14 AZ 191 plakalı asfalt yüklü kamyon, D-100 karayolunun Yeniçağa Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda Ferhat K'nin ( 29) kullandığı 34 JA 202 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobildeki Onur Zeray (21) olay yerinde kaybetti, kamyon sürücüsü Ekrem Ş. ve yanındaki Kenan Ö. (24) ile otomobil sürücüsü Ferhat K. yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Onur Zeray'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeray'ın Bartın Üniversitesinde eğitim gördüğü öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı<br />

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı<br />

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı<br />

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Kaza Yeniçağa

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