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Bolu’da kamyonun çarptığı 2 kurt telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Bolu’da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kurt, seyir halindeki kamyonun çarpması sonucu telef oldu.

Bolu’da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kurt, seyir halindeki kamyonun çarpması sonucu telef oldu. Kurtlar kazaya sebep olmaması için bir vatandaş tarafından yoldan kaldırıldı.
Olay, dün gece saatlerinde D-100 Karayolunun Baltalı köyü mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan biri dişi diğeri erkek 2 kurda kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 kurt olay yerinde telef oldu. Otomobiliyle olay yerinden geçen Mustafa Dalkılıç isimli vatandaş yolda hareketsiz yatan kurtları gördü. Dalkılıç, kazaya sebep olmaması için telef olan kurtları aracının bagajına koyarak gömmek için köyüne götürdü.

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