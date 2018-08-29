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Bolu'da kamyonun yolcu otobüsüne çapması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 02:10 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 4 kişinin isimleri belirlendi

Bolu'da kamyonun yolcu otobüsüne çapması

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu hayatını kaybeden bir kişi ile yaralanan 4 kişinin isimleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Bolu kesimi Ankara istikametinde seyreden Aslan Demirtaş idaresindeki 59 AH 357 plakalı kamyon, aynı yönde arıza yaptıktan sonra Yeniçağa rampası mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen Nayıl Çemrek yönetimindeki 16 KR 685 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kamyonda yolcu olarak bulunan ve kamyon sürücüsünün yeğeni olduğu belirlenen Yılmaz Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan kamyon şoförü ile o sırada otobüste bulunan Erve Alzain, Selami Kandemir ve Buket Sorguntekin Bolu ve Gerede'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyon içinde sıkışan Yılmaz Demirtaş'ın cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morguna kaldırıldı.

İstanbul'dan Van'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsünün içinde 27 yolcunun bulunduğu, yolcuların büyük kısmının otobüs arıza yaptığı için araç içinde olmadığı öğrenildi.

Yaralanan yolcuların ise otobüs içinde uyuyan kişiler olduğu belirlendi.

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