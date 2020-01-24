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Bolu'da kar durdu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

273 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Bolu’da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 273 köy yolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

273 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Bolu’da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 273 köy yolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 57 araçla, 112 personelimiz 24 saat esasına göre çalışarak Bolu merkezde 68, Gerede'de 75, Göynük'te 20, Mengen'de 20, Mudurnu'da 69, Seben'da 21 olmak üzere toplam 273 köy yolunda açma çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada otoyol ve devlet karayolu güzergahlarında dün akşamdan itibaren devam eden çalışmalarla birlikte ulaşım problemi olmadığı ifade edildi.

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