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Bolu'da kar durdu, ulaşım normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

BOLU Dağı'nın TEM ve D100 yolu geçişlerinde, kar yağışının durmasıyla ulaşım, kolay sağlanmaya başladı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Dağı'nın TEM ve D100 yolu geçişlerinde, kar yağışının durmasıyla ulaşım, kolay sağlanmaya başladı. Kent merkezinde ise yollarda oluşan buzlanma nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere 1 gün izin verildi.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bu sabaha karşı etkisini kaybetti. Bolu Dağı'nın TEM ve D100 yolu geçişlerinde, kar yağışının durmasıyla ulaşım, rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek, tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirdi. Kar yağışı nedeniyle dün en fazla sorunun yaşandığı Gerede- Karabük yolunda da ulaşım normale döndü. TIR ve kamyon geçişlerine kapatılan Bolu- Zonguldak D-750 yolunda da ulaşım, rahat sağlanmaya başladı. Kent merkezinde etkili olan kar da durdu; ancak soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi. Bolu Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
ENGELLİ VE HAMİLELERE İDARİ İZİN
Yollarda oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelere 1 gün idari izin verildi. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla il genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için 24 Ocak günü bir gün süre ile idari izinli sayılması uygun görülmüştür" denildi.

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