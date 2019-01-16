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Bolu'da kar nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 01:45 | Son Güncelleme

BOLU’nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde yolcu otobüsü, 2 TIR ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Bolu'da kar nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkiinde yolcu otobüsü, 2 TIR ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Gün boyu kar yağışının etkili olduğu TEM'in Yeniçağa mevkiinde de çok sayıda aracın kayarak hasar görmesi sonucu ulaşım zaman zaman durdu, araçların kaldırılmasıyla yollar açıldı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun Gerede Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Gün boyu bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda, Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, 2 TIR ve bir otomobil çarpıştı. Kazada otobüs bariyerleri aşarak yol kenarına çıkarken, araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gerede ve Bolu’daki hastanelere kaldırıldı.
AMBULANS KAZA YAPTI
Kazanın olduğu bölgeye gelmeye çalışan bir ambulans da kayarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
10 ADET KAZA MEYDANA GELDİ
Yoğun kar yağışının etkili olduğu bir diğer bölge olan TEM Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkiinde de gün içinde 10 adet maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda yaşanan kazalarda yaralanan olmadı. TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde bu kazalar nedeniyle yolda trafik zaman zaman durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda araçların kaldırılmasıyla ulaşım sağlandı.

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