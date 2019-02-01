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Bolu’da kar ve tipi altında JAK ve JÖAK’tan kurtarma tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:15 | Son Güncelleme

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan JAK ve JÖAK timlerinin dondurucu soğuk ve tipi altındaki kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan JAK ve JÖAK timlerinin dondurucu soğuk ve tipi altındaki kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı. Nefes kesen tatbikatta senaryo gereği kaybolan ve yaralanan tatilciler kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Jandarma Komutanlığı’nda görevli özel eğitimli Jandarma Arama Kurtarma ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Timi, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede arama kurtarma tatbikatı düzenledi. Ekipler tatbikat senaryosu gereği ilk olarak kayak pistinin en dik bölgesi olan Kara Pist’te düşerek yaralanan tatilciyi kurtarmak için harekete geçti. İhbarın alınmasının ardından harekete geçen ekipler, kar motorları ve kurtarma için gerekli olan özel donanımlarıyla yaralı tatilcinin olduğu bölgeye gitti. Kurtarma çalışması için gerekli olan düzeneğin kurulmasıyla birlikte ekipler, dik yamaçta yaralı tatilcinin olduğu yere indi. Kar ve tipi altında gerçekleştirilen tatbikatta sedyeye konulan yaralı halatlar yardımıyla dik olan pistten aşağı indirilerek arazi aracına konuldu.

Acil durum butonları hayat kurtarıyor
JAK ve JÖAK timlerinin yaptığı tatbikatın ikinci bölümünde ise, ormanlık alanda kaybolarak mahsur kalan tatilciyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Tatilcinin ormanlık alanda bulunan acil durum butonuna basmasının ardından ekipler bölgeye doğru yola çıktı. Kar motorlarının girmediği bir alanda mahsur kaldığı belirlenen tatilciyi bulmak için özel eğitimli köpekle arama çalışması yapıldı. Kısa sürede bulunan tatilciye ısınması için çay ikram edildi. Yaralı tatilcinin kar motorlarının olduğu bölgeye indirilmesi için yaklaşık 100 metrelik halat düzeneği kuruldu. Halatın ucuna bağlanan sedyeye yerleştirilen tatilci, kontrollü bir şekilde dik yamaçtan aşağı indirildi.

"Kaybolan tatilcileri 15 ila 30 dakika arasında buluyoruz"
Kayak merkezindeki yaralanma ve kaybolma olaylarına müdahale ettiklerini belirten Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Muammer Yardımcı, “Bölgemizde 60 adet acil çağrı butonu ve 330 bilgilendirme levhası var. Bu butonlar ve bilgilendirme levhaları sayesinde kaybolan tatilcileri 15 ila 30 dakika arasında buluyoruz. Karakolumuz bünyesinde her türlü arazi şartlarına uygun araç, ekipman ve personel bulunmaktadır” dedi.

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