Bolu'da kar yağışı

Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran Geçidi ile Gerede kesimlerinde zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.

Bolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Abant Tabiat Parkı, Yedigöller, Aladağ bölgeleriyle Yeniçağa ve Gerede ilçelerinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Anadolu Otoyolu'nun Gerede ve Cankurtaran Geçidi kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor. Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülüyor.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında bölgede tuzlama çalışması başlattı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

