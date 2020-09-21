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  4. Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 19:48 | Son Güncelleme

Bolu'da, karantina kuralını ihlal eden 3 kişi, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Karantinada olması gerekirken dışarıda gezen 3 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Seyyide Nefise Yurdu’nda karantinaya alındı.

Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi

Bolu’da polis ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi’nde denetim yaptı.

Denetim sırasında HES kodu kontrolü yapılan 1 kişinin pozitif vaka, 2 kişinin de temaslı hasta olduğu tespit edildi. Polis ekipleri durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi.

Karantina kurallarını ihlal eden 3 kişiye, para cezası kesildi. Covid-19 testi pozitif çıkan Z.G. ve pozitif temaslı E.Y. ve Y.Ç. daha sonra, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Seyyide Nefise Yurdu’na götürüldü. (DHA)

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