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  4. Bolu'da kasten öldürme suçundan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Bolu'da kasten öldürme suçundan aranan cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

Bolu'da kasten öldürme suçundan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Bolu'da, hakkında kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmada, Eskişehir Cezaevinden kaçtığı belirlenen A.Ç.K'nin (33) kaldığı apart eve operasyon düzenlendi.

Hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 ayrı yakalama emri ve toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen A.Ç.K. yakalandı. Evde yapılan aramada da 552 uyuşturucu hap ele geçirildi.

A.Ç.K, Bolu Adliyesindeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Bolu Cezaevi firarisi Kasten öldürme uyuşturucu hap

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