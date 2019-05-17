Bolu'da kaybolan kişi 9 gün sonra Karabük'te bulundu

Bolu'da 9 gündür kendisinden haber alınamayan kişi, Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mengen'e bağlı Pazarköy'de ikamet eden ve 8 Mayıs'tan beri haber alınamayan Ceyhan Kayıket (47), yaşadığı köyden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İncedere mevkisinde ormanda kesim işi yapan işçilere sığındı.

Orman işçilerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolün ardından Kayıket, Mengen İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıket'in bulunması için Bolu ve Karabük'ten AFAD, jandarma ve UMKE ekipleriyle çok sayıda vatandaş çalışma yürütüyordu.

