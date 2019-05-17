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Bolu’da, kaybolan vatandaş 9 günün sonunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:30 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mengen İlçesi’nde 9 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen psikoz hastası Ceyhan Kayıket (47), sığındığı orman işçilerinin ihbarıyla bulunarak ailesine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen İlçesi Pazarköy Beldesi’nde yaşayan 47 yaşındaki psikoz hastası Ceyhan Kayıket isimli vatandaş, 8 Mayıs tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

Bolu’nun Mengen İlçesi’nde 9 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen psikoz hastası Ceyhan Kayıket (47), sığındığı orman işçilerinin ihbarıyla bulunarak ailesine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen İlçesi Pazarköy Beldesi’nde yaşayan 47 yaşındaki psikoz hastası Ceyhan Kayıket isimli vatandaş, 8 Mayıs tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kayıket’in eve dönmemesi üzerine ailesi ve beldedeki vatandaşlar bölgede arama çalışması yaptı. Yapılan aramada Kayıket’e ait bir iz bulamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda jandarma ekibi, UMKE ve AFAD ekipleri, Kayıket’in en son görüldüğü bölgedeki ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı.
Orman işçilerine sığınmış
Kayıket’i arama çalışmaları devam ederken, Karabük’ün Yenice İlçesi sınırlarında bulunan İncedere mevki’indeki ormanlık alanda çalışan işçiler, kayıp bir vatandaşın kendilerine sığındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine işçilerin olduğu bölgeye giden ekipler, şahsın Ceyhan Kayıket olduğunu tespit etti. Kayıket’in bulunduğunu öğrenen ailesi büyük mutluluk yaşadı. Ormanlık alana gelen aile, Kayıket’e dakikalarca sarılarak öptü. Kayıket, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolünün ardından, Mengen İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kayıket’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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