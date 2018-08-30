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Bolu'da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 18:21 | Son Güncelleme

Bolu'da kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışması başlatıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli şahsı arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaca köyünde yaşayan Bayram Akman (55), sabah saatlerinde evinden ayrıldı.

Yakınları, öğleden sonra eve dönmeyen Akman'ı bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Köy ve çevresinde arama çalışması yapan jandarma ekipleri kayıp vatandaşın izine rastlamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Akman'ı arama çalışmaları, köy ve çevresinde bulunan ormanlık alanda AFAD ve jandarma ekipleri ile köy sakinleri tarafından devam ediyor.

Akman'ın daha önce de kaybolduğu ve 3 gün sonra köye döndüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Bolu Jandarma Kayıp Zihinsel engelli

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