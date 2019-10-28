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Bolu'da, kedilerin ayaklarının kesilerek öldürüldüğü iddiası (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 22:47 | Son Güncelleme

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki kedinin bacaklarının parçalanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı iki kedinin bacaklarının parçalanmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Kedilerin, köpekler tarafından kovalandığının görüldüğü belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:
"25 Ekim’i 26 Ekim’e bağlayan gece ile 26 Ekim’i 27 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde Beşkavaklar ile Alpagutbey mahallerinde gerçekleşen, patileri kesilmiş, gömülü halde bulunan kedi ölümlerine istinaden Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma neticesinde ölen kedilerin vatandaşlar tarafından gömüldükleri bilgisine ulaşılmış, çevrede yapılan kamera araştırması sonucunda kedilerin 4 adet sokak köpeği tarafından kovalandıkları görüntülerden tespit edilmiştir. Ayrıca ölen kediler üzerinde Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılan ön inceleme neticesinde, kedilerin ayaklarında herhangi bir kesici delici alet yarasının bulunmadığı, parçalanma sonucu kopmanın gerçekleşmiş olabileceği kanaatine varıldığı, bu hususa ilişkin nihai raporun çarşamba günü tanzim edileceği bilgisine ulaşılmıştır. Yürütülen tahkikat nazara alındığında bu aşamada kedilerin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldükleri değerlendirilmektedir."

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