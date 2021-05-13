Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden bir süredir haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Arif Danışman'ı (61) birkaç gündür görmeyen apartman yöneticisi, polise haber verdi.

Danışman'ın Sağlık Mahallesi Sancak Sokak'taki evine gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı.

Kapının açılmaması üzerine Danışman'ın yakınlarına ulaşmaya çalışan ekipler, birinci kattaki daireye merdivenle çıkarak camdan içeriye baktı.

Danışman'ı koltukta yatarken gören ekipler, oğlu olay yerine geldikten sonra camdan daireye girerek kapıyı açtı.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, Danışman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Danışman'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.



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