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Bolu'da kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 09:55 | Son Güncelleme

Bolu'da kırmızı ışıkta geçen yayalara trafik cezası

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya 108'er lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Yol, Su, Elektrik (YSE) Kavşağı'nda trafik ekipleri "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" gerçekleştirdi.

Uygulamada kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya 108'er lira para cezası kesildi.

Yayaların kırmızı ışık ihlali ise polis kameraları tarafından kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan, yaptığı açıklamada, trafik kurallarının sadece sürücüleri kapsamadığını, kuralların yayalar için de geçerli olduğunu belirterek, yayaların trafik kurallarına uymakla kendi güvenliklerini garanti altına alacağını ifade etti.

Amaçlarının yayaların trafik kurallarına uymalarını sağlamak olduğuna değinen Çalışkan, yaptıkları çalışma ile amaçlarının yayaların trafik kazalarına maruz kalmalarını önlemek olduğunu vurguladı.

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Bolu Emniyet Müdürlüğü D-100 Karayolu Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan trafik tescil YSE

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