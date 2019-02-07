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Bolu'da kırmızı ışıkta kaza: 1'i bebek 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

BOLU'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.

Bolu'da kırmızı ışıkta kaza: 1'i bebek 5 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun 2'nci Komando Tugayı kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Nursel Konuşur yönetimindeki 14 DM 005 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Coşkun yönetimindeki 78 BE 356 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Zeliha Konuşur, Büşra Konuşur ile Mustafa Coşkun, Fatma Coşkun ve 6 aylık bebek İkra Coşkun yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Bolu'da kırmızı ışıkta kaza: 1'i bebek 5 yaralıBolu'da kırmızı ışıkta kaza: 1'i bebek 5 yaralıBolu'da kırmızı ışıkta kaza: 1'i bebek 5 yaralıBolu'da kırmızı ışıkta kaza: 1'i bebek 5 yaralı

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