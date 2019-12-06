HABER

Bolu'da konteyner dışına çöp atanlar kamera ile tespit edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:40 | Son Güncelleme

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan bazı kişilerin çöpleri kasıtlı olarak konteynerlerin dışına attığını belirterek, konteynerlerin yanına kamera koyacaklarını açıkladı.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan bazı kişilerin çöpleri kasıtlı olarak konteynerlerin dışına attığını belirterek, konteynerlerin yanına kamera koyacaklarını açıkladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve geldiği günden bu yana kentin çöp sorunu ile mücadele ettiğini söyledi. Başkan Özcan, vatandaşların da çöp konusunda daha duyarlı olmalarını isterken, bazı kişilerin bilinçli olarak çöpleri konteynerlerin dışına attığını ifade etti. Kentte tespit edilen çöp konteynerlerine kamera takılacağını ifade eden Özcan, “Geçtiğimiz aylarda 2 temizlik ambulansını devreye soktuk. Dolan çöp konteynerini hemen gidip alıyor. Biri güneyde, biri kuzeyde olmak üzere iki aracımız var. Bunun çok faydasını gördük. Ancak 31 tane değişik çöp konteynerinin kenarına çöp bırakılmış. Üstelik konteynerler boş. Burada kasıt var. Birileri provoke etmeye çalışıyor. Bu çok çirkin bir siyaset. Bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Bir de kasıtlı olmayanlar var. Bazen aileler çocuklarına çöp attırıyor ve çocuklar kapağı açamıyor. Kasıtlı yapanlara da şunu söylemek istiyorum; Bolu bizim evimiz. Kimler olduğunu biliyoruz. Birçok konteynerin yanına da kamera koyacağız. Bu kişileri de kamuoyuna sunacağız. Bunların kim olduğunu herkes görecek” diye konuştu.

Başkan Özcan, konteyner boşken çöpleri dışarıya bırakan kişilere para cezası uygulanacağını da belirtti.

PARTNER Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı
İstanbul'da dev denetim! İstanbul'da dev denetim!
Soba bomba gibi patladı: 2 yaralıSoba bomba gibi patladı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Sevgilisi 10 yaş küçük! 'Ben sana abla olurum'

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Ağrı'da sıcak çatışma

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Elektrik faturasında yüzde 50 tasarruf mümkün! İşte o yöntemler

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

Alman devlet televizyonunda skandal Atatürk iftirası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması

İstanbul'da dev denetim!

Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! İşte o paylaşımlar

Belediyelerin gülümseten kar diyaloğu! İşte o paylaşımlar

İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu! 19 gözaltı

İstanbul'da çete hesaplaşmasına polis operasyonu! 19 gözaltı

PKK/YPG'nin Suriye'deki yeni hainliği ortaya çıktı!

PKK/YPG Suriye'deki yeni planını devreye sokuyor!

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki!

Bursa'da kadına şiddet! Kıskançlık krizine girip kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Kıskançlık krizine girip kız arkadaşına dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.