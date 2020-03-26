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Koronavirüsüne karşı asetat ve bantla önlem aldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Bolu'da kuruyemişçi Namık Yılmaz, koronavirüsten hem kendini hem müşterilerini koruma amacıyla dükkanında asetat ve bant kullanarak sosyal mesafe için sınırlar oluşturdu. Tezgaha kalın asetat çeken, kasa ile müşteri arasına da bant koyan Yılmaz, müşterilerine eldivenle hizmet vermeyi de ihmal etmiyor.

Bolu’da, esnaf ve vatandaşlar korona virüsüne karşı çeşitli tedbirler alarak örnek olmaya çalışıyor. Tabaklar mahallesi, Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan kuruyemiş dükkanı işletmecisi 50 yaşındaki Namık Yılmaz da, salgına karşı işletmesinde çeşitli önlemler aldı. Tezgahına kalın asetat çeken ve sosyal mesafeyi korumak adına müşteri ile kasa arasına bant çeken Yılmaz, müşterilerine eldivenle hizmet verip, ekmeklerin de elle seçilmemesi konusunda uyarı tabelası asarak diğer esnaflara örnek oluyor.

'HERKES BÖYLE ÖNLEM ALABİLİR'

Aldığı tedbirler hakkında konuşan Namık Yılmaz, herkesin bu tip önlemler alabileceğini söyleyerek, “Buraya kalın asetat çektik. Öksürük ve hapşırmalara karşı yaptık. Sosyal mesafe kapsamında da bu şeridi çektik. Bir tane de ekmek dolabımız var. Buraya da kağıdımızı astık. Gelip bizi görsünler. Mesela sabah Tarım İl Müdürlüğü’nden geldiler, çok memnun kaldılar. Herkes böyle önlem alabilir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu koronavirüs

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