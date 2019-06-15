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Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde yıldırım düştüğü tahmin edilen 1 evde başlayan yangında kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı.Olay, dün akşam saatlerinde Taşlık Kötü Alpagut Mahallesi’nde meydana geldi.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde yıldırım düştüğü tahmin edilen 1 evde başlayan yangında kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Taşlık Kötü Alpagut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Terzi’ye ait kullanılmayan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle Terzi’nin evinin bitişiğinde bulunan ve yine kullanılmadığı öğrenilen Ramazan ve Durmuş Ali Konuk’a ait evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Kıbrıscık ve Seben itfaiye ekipleri sevkedildi. Uzun süren çalışmalar sonunda söndürülen yangında, yanan 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının, Mehmet Terzi’ye ait eve yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı

Bolu’da, kullanılmayan 3 köy evi alev alev yandı
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