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Bolu'da kümesi ilaçlayan işçi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 16:19 | Son Güncelleme

Bolu'da kümesi ilaçlayan işçi zehirlendi

Bolu'da, çalıştığı kümesi dezenfekte ederken kullandığı ilaçlardan zehirlenen işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yukarı Çamlı köyündeki bir kümeste bakıcı olarak çalışan İbrahim Çankaya (39), fenalaştığını söyleyerek yakınlarından yardım istedi.

Kümese gelen Çankaya'nın yakınlarıyla komşuları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İbrahim Çankaya, UMKE ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, zehirlenme olayının yaşandığı kümese gelen İl AFAD Müdürlüğü yetkilileri kümeste inceleme yaptı.

Ekipler, kümeste yaptıkları ölçümler sonucunda, Çankaya'nın ilaçlama esnasında hidroklorik asit ile sodyum hipoklorit maddelerini karıştırarak kullandığı için zehirlendiğini belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kimyasal zehirlenme

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