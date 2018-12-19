Bolu'da kuyumcu soygunu tatbikatı

Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından kuyumcu soygunu tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte olası bir kuyumcu soygununa ne kadar sürede müdahale edilebileceğini tespit etmek amacıyla "Panter-B" adıyla tatbikat düzenledi.

Tatbikatta senaryo gereği, silahlı ve kar maskeli 2 kişinin Büyük Cami Mahallesi'ndeki kuyumcuya girerek, iş yeri sahibini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderken, trafik polisleri ise kuyumcu dükkanına çıkan cadde ve sokaklar ile Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolunda tedbir aldı.

İhbarın yapıldığı alana yaklaşık 4 dakikada ulaşan polis ekipleri, kontrollü bir şekilde kuyumcu dükkanına girdi, telsiz anonsuyla şüpheli 2 kişinin otomobille kaçtığı güzergahta trafik ekiplerine önlem alınması yönünde talimat verildi.

İki noktada polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, D-100 kara yolu üzerindeki Üniversite Kavşağı'nda yakalandı. Şüphelilerin araçtan indirilerek gözaltına alınmasıyla gerçeğini aratmayan tatbikat sona erdi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik benzer tatbikatların devam edeceğini bildirdi.

