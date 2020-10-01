HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da kuyumculara 40 bin liralık sahte altın satan dolandırıcılar yakalandı

Bolu’da kuyumculara 40 bin liralık sahte altın satan dolandırıcılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

Bolu’da kuyumculara sahte altın satarak 40 bin lira dolandıran 2 kişi, ekiplerin 37 güvenlik kamerasını tek tek incelemesiyle yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu’da kuyumculara sahte altın satarak 40 bin lira dolandıran 2 kişi, ekiplerin 37 güvenlik kamerasını tek tek incelemesiyle yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kuyumcuları dolandırdıkları anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Büyükcami mahallesinde bulunan kuyumculardan 2 şüphelinin alışveriş yaptığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği çalışma başlattı. Ekipler, kuyumcuların yoğun olarak bulunduğu bölgedeki 37 güvenilk kamerasını incelemeye aldı. Yapılan çalışmanın ardından alışveriş yapılan 3 kuyumcuya satılan altınları inceleyen ekipler, altınların sahte olduğunu tespit etti. Dolandırıldıklarını polis ekiplerinin incelemesinin ardından anlayan kuyumcular kimlikleri tespit edilen Z.Y. (43) ve F.Y.’yi (32) yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin Bolu’da gerçekleştirdikleri dolandırıcılık olayının ardından Ankara istikametine gittiklerini belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 kişiyi Ankara-Kahramankazan yolu üzerinde yakaladı. Şahısların yapılan üst aramalarında dolandırıcılık olayından el ettikleri 40 bin lira ve sahte altınlar ele geçirildi. Dolandırıcılık suçundan 20 suç kaydı bulunan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili yeni detaylarKübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar
Ekim ayında hangi balık yenir?Ekim ayında hangi balık yenir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu hakkındaki davada yeni gelişme
İmamoğlu ve babası yargılanıyordu! Yeni gelişme
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'toplumsal bağışıklık' açıklaması
Dikkat çeken 'toplumsal bağışıklık' açıklaması
Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar: İçeriden 'ah' diye bir ses duyduk
Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar
Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı! Çenesini kırdılar
Sahilde gitar çalan tıp fakültesi öğrencisi dehşeti yaşadı!
Şişli'deki 'Örümcek Adam' gören şaştı kaldı! Sosyal mesafeyi unuttular
Şişli'deki 'Örümcek Adam' gören şaştı kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.