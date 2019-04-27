HABER

Bolu'da lokantada 'askıda yemek' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:13 | Son Güncelleme

BOLU'da, bir lokantada başlatılan 'askıda yemek kartı' uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak karınlarını doyurabiliyor.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - BOLU'da, bir lokantada başlatılan 'askıda yemek kartı' uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak karınlarını doyurabiliyor.

Aktaş Mahallesi'nde bulunan lokantadaki uygulama kapsamında, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen müşteriler, 10 lira karşılığında 'askıda yemek kartı'nı askılığa bırakıyor. İhtiyaç sahipleri de lokanta çalışanlarına sormadan aldıkları kartı, yemek yedikten sonra kasaya teslim ediyor. Restoran işletmecisi Halit Erkan Adıyaman, "Yemek kartlarının tanesi 10 TL. Buraya yemeğe gelen ya da dışarıdan destek olan vatandaşlarımız, bir kişi için 10 TL karşılığında askıya yemek kartı asıyor. Bu sayede lokantaya gelen bir kişi parası olmasa da buradaki askıdan bu kartı alıp kasaya ücret ödemeden ayrılabiliyor. Müşteriler böyle bir uygulamanın çok güzel olduğunu söylüyorlar. Şu anda çok kişiye yayıldı. İnternet ortamından da askıda yemek verilebiliyor. Veren el de alan el de bilmiyor. İkisi de gizli. Biz burada sadece iyiliğe vesile oluyoruz. İhtiyaç sahibi kişilere hayır yapabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Pubg oyununda 'terör' tehlikesi uyarısıPubg oyununda 'terör' tehlikesi uyarısı
Boz ayı yavrusunu evinde besliyorBoz ayı yavrusunu evinde besliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Ankara'da dev operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.