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Bolu'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 21:00 | Son Güncelleme

Bolu'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Bolu’da minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan İstanbul istikametine seyreden Ali Yılman idaresindeki 14 ER 995 plakalı minibüs ile Mustafa Alemdar yönetimindeki 14 KR 266 plakalı kamyonet, Saraycık köyü Kartalkaya Kayak Merkezi kavşağında çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan minibüsün sürücüsü, aynı araçtaki Bekir Çolakvermiş ile kamyonette yolcu olarak bulunan İsmail Efe yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu D-100 Karayolu trafik kazası

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