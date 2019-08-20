HABER

Bolu'da mor patates hasadı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:34 | Son Güncelleme

BOLU'da geçen Nisan ayında ekimi yapılan mor patatesler ilk kez toplandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da geçen Nisan ayında ekimi yapılan mor patatesler ilk kez toplandı. Mor renge sahip olan patatesler pasta ve börek gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabilirken, çeşitli hastalıklarla savaşmada faydalı besin öğeleri içerdiği ifade edildi. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçen Nisan ayında çiftçilere örnek olması amacıyla 'mor patates' ekimi yapıldı. İçindeki pigmentler sayesinde mor rengi alan patatesler ilk kez topraktan çıkarıldı. Mor patates ayrıca, normal patatesten farklı olarak tatlı bir tada sahip olması nedeniyle pasta ve börek yapımında da kullanılabiliyor. EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir, çiftçilere mor patates üretimi konusunda eğitimler vereceklerini ifade ederek, "Bolu yöresi bilindiği gibi patates ile anılan, patates üretiminin çok olduğu bir yerdir. Sarı patatesimiz vardır dünyaca ünlü. Çok lezzetli bir patatestir. Bunun yanı sıra park ve bahçeler müdürlüğü olarak ‘Ekonomik değeri yüksek ne yapabiliriz?’ diye düşünürken mor patates ekimi yaptık. Şimdi de bu patatesleri çıkarttık. Ekonomik değeri de çok yüksek. Biz bu konuyla ilgili ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Çiftçilerimize eğer bunun üretimi uygun olursa onlara da önümüzdeki yıllarda tavsiye etme yöntemine gideceğiz" dedi. LİF ORANI YÜKSEK, NİŞASTA ORANI DÜŞÜK Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın da mor patatesin vitamin değerinin yüksek olduğunu ifade ederek tatlı olması nedeniyle pasta, çikolata ve börek gibi yiyeceklerin yapımında da kullanılabileceğini belirtti ve şunları söyledi: "Mor patates B vitamini, A vitamini ve C vitamini açısından son derece kuvvetli bir besindir. Lif oranı çok yüksek, nişasta oranı çok düşük. Çok iyi bir karbonhidrattır. Ayrıca mor rengine sahip olması nedeniyle doğal bir pigment olarak pastalarda, böreklerde, çikolatalarda ve birçok çeşitle sofralarımızda görebileceğimiz ticari değeri yüksek çok sağlıklı bir sebze. Tohum olarak biz bunun üretimine başladık ve tohumları bu sene çoğaltmayı düşünüyoruz. Zaten Bolu toprağı yumrulu bitkilere çok yatkın. Patatesimiz de zaten meşhur. Bu mor patatesin de üretimini de çok kolay yapmaktayız. Bunu da çiftçilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz." ‘ANTİOKSİDAN DEĞERİ YÜKSEK’ Aylin Aydın, mor patatesin bazı hastalıklarla mücadelede yardımcı olabilecek besin öğeleri içerdiğini ifade etti ve: "Normal patatesten tadı da farklı, içindeki vitamin olarak da farklı. Antioksidan değeri çok yüksek" diye konuştu.

Tek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattıTek tek tespit ettiler! Cezaları dudak uçuklattı
Av için dikilen kerkenezin göz kapakları, operasyonla açıldıAv için dikilen kerkenezin göz kapakları, operasyonla açıldı
GSF'li öğrenciler, Narlıdere Kampüsü'nde nöbete başladıGSF'li öğrenciler, Narlıdere Kampüsü'nde nöbete başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçış anının görüntüleri ortaya çıktı

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Onlar 90'ların efsane isimleri! İşte 30 yıl sonra Oya - Bora ikilisi

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

İBB Medya AŞ çalışanı 50 kişi işten çıkarılmıştı! Sert tepki

Apartmandan 60 yarasa çıkardılar

Apartmandan 60 yarasa çıkardılar

FETÖ'cülerin Yunanistan'a geçiş sürecini yöneten kişi belli oldu

Yunanistan'a geçiş sürecini yöneten kişi belli oldu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Galatasaray Lisesi'nde tören

Bakan, yardımcısına böyle veda etti! Duygu dolu anlar

Son dakika: Bakan Kurum'dan orman yangınlarıyla ilgili 'imar' iddialarına yanıt

Bakan'dan orman yangınlarıyla ilgili 'imar' iddialarına yanıt

Çocukluk hayallerine selle veda etmişti: Ümidimi yitirmiyorum

Çocukluk hayallerine selle veda etmişti: Ümidimi yitirmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.