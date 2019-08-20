Bolu'da mor patates hasadı yapıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da geçen Nisan ayında ekimi yapılan mor patatesler ilk kez toplandı. Mor renge sahip olan patatesler pasta ve börek gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabilirken, çeşitli hastalıklarla savaşmada faydalı besin öğeleri içerdiği ifade edildi. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçen Nisan ayında çiftçilere örnek olması amacıyla 'mor patates' ekimi yapıldı. İçindeki pigmentler sayesinde mor rengi alan patatesler ilk kez topraktan çıkarıldı. Mor patates ayrıca, normal patatesten farklı olarak tatlı bir tada sahip olması nedeniyle pasta ve börek yapımında da kullanılabiliyor. EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir, çiftçilere mor patates üretimi konusunda eğitimler vereceklerini ifade ederek, "Bolu yöresi bilindiği gibi patates ile anılan, patates üretiminin çok olduğu bir yerdir. Sarı patatesimiz vardır dünyaca ünlü. Çok lezzetli bir patatestir. Bunun yanı sıra park ve bahçeler müdürlüğü olarak ‘Ekonomik değeri yüksek ne yapabiliriz?’ diye düşünürken mor patates ekimi yaptık. Şimdi de bu patatesleri çıkarttık. Ekonomik değeri de çok yüksek. Biz bu konuyla ilgili ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Çiftçilerimize eğer bunun üretimi uygun olursa onlara da önümüzdeki yıllarda tavsiye etme yöntemine gideceğiz" dedi. LİF ORANI YÜKSEK, NİŞASTA ORANI DÜŞÜK Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın da mor patatesin vitamin değerinin yüksek olduğunu ifade ederek tatlı olması nedeniyle pasta, çikolata ve börek gibi yiyeceklerin yapımında da kullanılabileceğini belirtti ve şunları söyledi: "Mor patates B vitamini, A vitamini ve C vitamini açısından son derece kuvvetli bir besindir. Lif oranı çok yüksek, nişasta oranı çok düşük. Çok iyi bir karbonhidrattır. Ayrıca mor rengine sahip olması nedeniyle doğal bir pigment olarak pastalarda, böreklerde, çikolatalarda ve birçok çeşitle sofralarımızda görebileceğimiz ticari değeri yüksek çok sağlıklı bir sebze. Tohum olarak biz bunun üretimine başladık ve tohumları bu sene çoğaltmayı düşünüyoruz. Zaten Bolu toprağı yumrulu bitkilere çok yatkın. Patatesimiz de zaten meşhur. Bu mor patatesin de üretimini de çok kolay yapmaktayız. Bunu da çiftçilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz." ‘ANTİOKSİDAN DEĞERİ YÜKSEK’ Aylin Aydın, mor patatesin bazı hastalıklarla mücadelede yardımcı olabilecek besin öğeleri içerdiğini ifade etti ve: "Normal patatesten tadı da farklı, içindeki vitamin olarak da farklı. Antioksidan değeri çok yüksek" diye konuştu.

