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Bolu’da motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında

06.01.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Bolu’da seyir halindeyken ani dönüş yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bolu’da seyir halindeyken ani dönüş yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, Karamanlı mahallesi Stadyum caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Stadyum caddesi istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 06 EB 0657 plakalı motosiklet, karşı yönden geldiği sırada ani dönüş yapan G.Ü. idaresindeki 14 DR 930 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü otomobilin ön camına çarptıktan sonra yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı ise, olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki motosikletin karşı yönden gelirken ani dönüş yaparak şerit değiştiren otomobile hızla çarpması ve sürücünün motosikletten fırlaması yer aldı.

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