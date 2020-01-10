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  4. Bolu’da, MÜSİAD yönetiminden toplu istifa

Bolu’da, MÜSİAD yönetiminden toplu istifa

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Bolu’da, Genç MÜSİAD’ın başkanı olması için İstanbul’dan gönderilen adayın, yapılan mülakatta Fetullah Gülen ile ilgili düşüncelerini beğenmeyen ve başkan olmasını engelleyemeyen MÜSİAD il yönetimi toplu halde istifa etti.Bolu’da, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Merkezi tarafından, geçtiğimiz günlerde Bolu Genç MÜSİAD’a başkan olması için bir aday gönderildi.

Bolu’da, Genç MÜSİAD’ın başkanı olması için İstanbul’dan gönderilen adayın, yapılan mülakatta Fetullah Gülen ile ilgili düşüncelerini beğenmeyen ve başkan olmasını engelleyemeyen MÜSİAD il yönetimi toplu halde istifa etti.

Bolu’da, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Merkezi tarafından, geçtiğimiz günlerde Bolu Genç MÜSİAD’a başkan olması için bir aday gönderildi. Dernek yönetiminin başkan olacak kişinin Bolu’dan olması gerektiğinde ısrar etmesine rağmen, genel merkezin talimatıyla il yönetimi aday olan şahısla görüşerek mülakat yaptı. Yapılan mülakatta Dernek Başkanı Davut Uzun’un bazı sorular yönelttiği adaya, son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Fetullah Gülen hakkındaki görüşlerini sordu. Başkan adayı olan genç, iddiaya göre, “Fethullah Gülen’in dini yaşamı hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Ülkemizde birçok iyilikleri de olmuştur” şeklinde cevap verdi. Başkan Uzun ise, terörist Fethullah Gülen’in hain olduğunu söylemesini istedi. Dernek Genel Merkezi’nin göndermiş olduğu aday Fethullah Gülen’e herhangi bir kötü söz söyleyemeyeceğini ifade edince, il başkanı Davut Uzun durumu genel merkeze bildirdi. Yaşanan bu olayın ardından, dernek genel merkezinin Bolu’daki Genç MÜSİAD yönetimini görevden almak istemesi üzerine, Başkan Davut Uzun ve yönetimi toplu halde istifa etti.

Sosyal medyada paylaştılar
Noter aracılığıyla istifa eden bazı üyeler, istifa gerekçelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Derneğin yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Cihan Yavuz, “Kuruluş felsefesine inanarak başlayan, manevi iştiyak ve gayretle devam eden MÜSİAD üyeliğimden ve yönetim kurulu üyeliğimden, genel merkez yöneticilerinin, milli ve manevi birliğimize kasteden paralel sızma yaklaşımına yol verici atam konusunda ısrarcı, insani ve islami olmayan usullere tevessül eden kabul edilemez davranışlarından dolayı şuurlu ve şahsiyetli bir imanla istifa ettiğimi beyan ve ilan ederim” dedi.

Dernek il başkanı iddiaları yalanladı
Yaşanan istifaların kamuoyunda duyulması üzerine Başkan Davut Uzun ise yazılı bir açıklama yaptı. Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Başkan Uzun, “Göreve geldiğimiz Ocak 2019’dan itibaren vizyonuna ve misyonuna güvendiğimiz aidiyet duygusu ile bağlandığımız MÜSİAD’ın Bolu Şubesi Yönetim Kurulu olarak gerek üyelerimiz, gerek memleketimiz Bolu, gerekse ülke ve ümmet için elimizden gelenin en iyisini en hayırlısını yapmaya gayret ettik. Lakin şube olarak bazen genel merkezimizin ilgisini ve desteğini tam alamadığımızdan muzdarip olduğumuz doğrudur. Geldiğimiz son noktada genel merkezin üsten bakan kibirli tavrı, şube görüşlerine değer vermeyen arka plana atan tutumu ve son olarak Genç MÜSİAD başkanı seçiminde yaşanan anlaşmazlık ve inatlaşma sebebiyle MÜSİAD’dan istifa ettik” dedi.

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