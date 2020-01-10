Bolu’da, MÜSİAD yönetiminden toplu istifa

Bolu’da, Genç MÜSİAD’ın başkanı olması için İstanbul’dan gönderilen adayın, yapılan mülakatta Fetullah Gülen ile ilgili düşüncelerini beğenmeyen ve başkan olmasını engelleyemeyen MÜSİAD il yönetimi toplu halde istifa etti.

Bolu’da, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Merkezi tarafından, geçtiğimiz günlerde Bolu Genç MÜSİAD’a başkan olması için bir aday gönderildi. Dernek yönetiminin başkan olacak kişinin Bolu’dan olması gerektiğinde ısrar etmesine rağmen, genel merkezin talimatıyla il yönetimi aday olan şahısla görüşerek mülakat yaptı. Yapılan mülakatta Dernek Başkanı Davut Uzun’un bazı sorular yönelttiği adaya, son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Fetullah Gülen hakkındaki görüşlerini sordu. Başkan adayı olan genç, iddiaya göre, “Fethullah Gülen’in dini yaşamı hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Ülkemizde birçok iyilikleri de olmuştur” şeklinde cevap verdi. Başkan Uzun ise, terörist Fethullah Gülen’in hain olduğunu söylemesini istedi. Dernek Genel Merkezi’nin göndermiş olduğu aday Fethullah Gülen’e herhangi bir kötü söz söyleyemeyeceğini ifade edince, il başkanı Davut Uzun durumu genel merkeze bildirdi. Yaşanan bu olayın ardından, dernek genel merkezinin Bolu’daki Genç MÜSİAD yönetimini görevden almak istemesi üzerine, Başkan Davut Uzun ve yönetimi toplu halde istifa etti.