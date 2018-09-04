BOLU (AA) Bolu Belediyesi tarafından 7 bin 300 metrekare alan üzerine yapılan ve ilk aşamada 200 nilüferin yetiştirildiği "Nilüfer Sanat Parkı"nın açılışı gerçekleştirildi.
Yapımına 2016 Kasım'da başlanan parkın açılış töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kentte bulunan parkların sayısını her geçen gün arttırdıklarını belirtti.
Şu anda 200 civarında nilüferin yetiştirildiği parkta gelecekte 500'ün üzerinde nilüferin yetiştirileceğini anlatan Yılmaz, "Bu alanın genişliği yetmeyecek. O genişliği de burayı bize bağışlayan ağabeyimizin Bolu’ya bağışlayacağına da inanıyorum. Biz bu duygu ve düşünce ile Bolu’ya hizmet etmeye çalışıyoruz. Burası hem dünyanın en güzide nilüfer üretim merkezi hem de bonsai ağaç üretim merkezi olacak." diye konuştu.
Konuşmaların ardından parkın açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Parkı gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar, burada bulunan nilüfer çeşitleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Açılışa, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, belediye başkan yardımcıları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
- Nilüfer Sanat Parkı
Parkta her biri 290 metrekare büyüklüğünde 4 nilüfer havuzu ile bonsai eğitim ve üretim serası, sanat evi, kütüphane, kuş yuvaları ve endemik balık yetiştirme havuzları bulunuyor.
Çok sayıda çiçek ve ağaca ev sahipliği yapan ve minyatürleştirilmiş 500 yaşındaki bir zeytin ağacı ile 400 yaşında anıt meşenin bulunduğu park, 7 bin 300 metrekarelik alanıyla ziyaretçilerine rahat bir ortamda doğal güzellikleri görme fırsatı sunuyor.
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