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Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 11:40 | Son Güncelleme

Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba adliyeye sevk edildi

Bolu'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba adliyeye sevk edildi

Bolu'da tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba adliyeye sevk edildi.

Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Ömer Ç. (48), Gerede ilçesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Dün gece saatlerinde Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde Rıza Ç. (19), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Ömer Ç. (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti. Alkollü olduğu ileri sürülen baba Ömer Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Bolu Oğlunu öldüren baba adliyede Yeniçağa

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