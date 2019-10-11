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Bolu'da, öğrenciler harçlıklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:07 | Son Güncelleme

BOLU'da, Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri 4 bin TL'yi Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na iletilmek üzere Bolu Valisi Ahmet Ümit'e teslim etti.

Bolu'da, öğrenciler harçlıklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri 4 bin TL'yi Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na iletilmek üzere Bolu Valisi Ahmet Ümit'e teslim etti.
Bolu’da, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için harçlıklarını biriktirdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli de öğrencilerin yardım kampanyasına destek verdi. 4 bin TL parayı zarf içinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na iletilmek üzere Bolu Valisi Ahmet Ümit'e teslim eden öğrenciler ayrıca Vali Ümit'e gülen bir anne, gülen bir çocuk ve gülen bir askerin yer aldığı bir fotoğraf karesi hediye etti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Vali Ümit'e, "Ülkemizin mevcut içinde bulunduğu durumla ilgili olarak sizlerin aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ulaştırılmak üzere bir hediyemiz olacak. Bu hediye çocuklarımızın harçlıklarından ve bizim kurum çalışanlarımızdan toplandı. Bu parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na iletilmek üzere kabullerinizi arz ediyorum" dedi.
Vali Ümit, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, "Kahraman ordumuza Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere karada, denizde, havada muvaffakiyetler diliyoruz. Onlar bizim yüreğimizden çıkmış en değerli varlıklarımız. Başkomutanlığını Cumhurbaşkanımız temsil ediyor. Cumhurbaşkanımızdan itibaren başlarında olan bütün rütbelilere ve rütbeli rütbesiz hepsine başarılar diliyoruz. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Ellerini dikene dokundurtmasın inşallah" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bolu'da, öğrenciler harçlıklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiBolu'da, öğrenciler harçlıklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiBolu'da, öğrenciler harçlıklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiBolu'da, öğrenciler harçlıklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

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