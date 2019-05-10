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Bolu'da öğrencisine vuran öğretmen hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

Bolu'da öğrencisinin kulağını çekerek tokat attığı görüntülenen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu'da tahtaya kaldırdığı ikinci sınıf öğrencisinin kulağını çekip tokat attığı görüntülenen öğretmen hakkında soruşturma açıldı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Sümer Mahallesi'ndeki Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni G.Y'nin tahtaya çıkardığı ikinci sınıf öğrencisini darbetmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Merkez Cumhuriyet İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeninin ders esnasında 2. sınıf öğrencisine fiziksel şiddet uygularken, o esnada sınıfta bulunan sivil bir vatandaş tarafından olay cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medya hesabından paylaşılmıştır. Konu tarafımıza intikal ettikten sonra derhal müdürlüğümüzce ilgili öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır."

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Bolu darp öğrenci öğretmen soruşturma

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