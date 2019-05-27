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Bolu'da ölen ayı, bulunduğu yerde doğal yem olarak bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM yolu kenarındaki ormanlık alanda bulunan boynuna dikenli tel dolandığı için telef olan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü tarafından bulunduğu yerde doğal yem olması için bırakıldı.

Bolu'da ölen ayı, bulunduğu yerde doğal yem olarak bırakıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolu kenarındaki ormanlık alanda bulunan boynuna dikenli tel dolandığı için telef olan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü tarafından bulunduğu yerde doğal yem olması için bırakıldı.
TEM yolunun Yeniçağa mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alanda, sulama kanalı içinde boynuna tel dolanmış şekilde hareketsiz yatan ayıyı görenler durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ayının ölüsünü inceleyen ekipler, üzerinden uzun süre geçtiği için tahnit edilemeyeceğine karar verdi. Ayının boynuna dolanan tel nedeniyle telef olduğu düşünülürken, ölüsü diğer yabani hayvanlara doğal yem olması için bulunduğu yerde bırakıldı.

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Bolu'da ölen ayı, bulunduğu yerde doğal yem olarak bırakıldıBolu'da ölen ayı, bulunduğu yerde doğal yem olarak bırakıldı

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