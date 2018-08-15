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Bolu'da orman yangını(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 20:05 | Son Güncelleme

İKİNCİ NOKTAYA SIÇRADI Bolu'nun Göynük ilçesi İbrahimözü köyü yakınlarında başlayan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir noktaya daha sıçradı.

Bolu'da orman yangını(2)

İKİNCİ NOKTAYA SIÇRADI
Bolu'nun Göynük ilçesi İbrahimözü köyü yakınlarında başlayan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir noktaya daha sıçradı. Yangına Sakarya, Bolu ve Düzce'den gelen 11 arazöz, 4 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 4 iş makinesi ve 150 orman işçisiyle müdahale edildi. Ayrıca İstanbul ve Bursa'dan gelen 2 adet yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıaldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın haberini alan yakın köylerde yaşayan vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 15 hektarlık ormanlık alan ve 100 dönüm tarım arazisi kısmen yandı. Yangında ayrıca köy mezarlığı da zarar gördü. Yangın yaklaşık 7 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yangın kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız da devam ediyor. Henüz bir ölçüm gerçekleştirmedik ama 10-15 hektar ormanlık alan ve yaklaşık 100 dönüm ziraat alanında etkili oldu. Şu an itibariyle herhangi bir ilerleme yok. Yangının ilk başlama noktası İbrahimözü Köyü’nün kuzeyindeki alan. Buradaki yangın tepe yaptıktan sonra rüzgarın da etkisiyle yanan materyaller köyün güneyindeki alanı tutuşturdular. İkinci yangın birinci yangınla bağlantılı. Köyün etrafında emniyetini sağlamak için arazözlerle gerekli tedbirleri aldık. Köyde herhangi bir boşaltma işlemi olmadı. Köylülerimiz de bütün güçleriyle yanımızda oldular" dedi.
Keskin, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Ziraat alanından çıktığı biliniyor ama neden olduğu tespit edilemedi. Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor." dedi.

FOTOĞRAFLI

Bolu'da orman yangını(2)Bolu'da orman yangını(2)Bolu'da orman yangını(2)Bolu'da orman yangını(2)

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