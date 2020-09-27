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Bolu’da orman yangınına müdahale sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 16:44 | Son Güncelleme

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Orman yangının olduğu bölgeye gelen vatandaşlardan bir kısmı ekiplerin çalışmalarını tedirginlikle izlerken, bazıları ise piknik sandalyelerine oturarak orman yangınını cep telefonuyla görüntüledi.

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