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Bolu’da orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Bolu’da çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Bolu’da çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Tetemeçele köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan vatandaşlar ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini görerek olay yerine gitti. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan köylüler, alevlerin büyümesiyle durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğüne bağlı arazözlerle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönümlük alanın yandığı bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangını ilk gören ve ekiplere haber veren Ekrem Seçkin, “Yangını ben farkettim. Siyah bir duman çıktı. Ben koşarak geldiğimde 2-3 tane ağaç yanıyordu. Daha 10 metrelik bir alan bile yanmamıştı. Hemen müdahale ettim. Ama alevler hemen sardı. Sonra jandarma ve itfaiyeye haber verdim” dedi.
Olay yerine gelen Bağışlar köyünün muhtarı Murat Yavuz ise, “Yangın şuan kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yok. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yaklaşık 10 dönümlük arazi yandı” ifadelerini kullandı.

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